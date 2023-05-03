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    الرئيس إلهام علييف: انتهجنا دائما الخطوات العملية بدلا من التصريحات الخالية عن النتائج الملموسة

    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢١:٤٢]
    الرئيس إلهام علييف: انتهجنا دائما الخطوات العملية بدلا من التصريحات الخالية عن النتائج الملموسة

    باكو، 3 مايو (أذرتاج)

    وعد الناتو أوكرانيا وجورجيا قبل 15 عامًا بقبول انضمامهما الى عضويته. أتذكر هذا. كنت أشارك في قمة الناتو في بوخارست. لكن أوكرانيا وجورجيا لم تُدرجا من قبل رؤساء بعض البلدان الأوروبية الرائدة في برامج العمل المتعلق بانضمامهما الى عضوية الناتو.

    قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمته أمام حضور المؤتمر الدولي الرابع في موضوع "تشكل جيوسياسية اوروآسيا الكبرى: من الماضي الى اليوم والى المستقبل"، الذي نظمته جامعة "آدا" في 3 مايو بشوشا، احتفاء بالذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف.

    "لكن بدلاً من ذلك، أُعلِن أنهما ستصبحان عضوين. ومتى؟ لم يقل هذا أحد. لقد مرت 15 سنة. وبقيتا كما كانتا. لكننا وقعنا اتفاقية مع الدولة الثانية العضو في الناتو من حيث إمكانات الجيش وهذا أمر جدي. انتهجنا دائما الخطوات العملية بدلا من التصريحات الخالية عن النتائج الملموسة".

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