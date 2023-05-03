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    اقتصاد


    الشركة الأذربيجانية للاستثمار والشركة التركية توقعان مذكرة التفاهم

    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٢:١٢]
    الشركة الأذربيجانية للاستثمار والشركة التركية توقعان مذكرة التفاهم

    باكو، 3 مايو (أذرتاج)

    وقعت الشركة الأذربيجانية للاستثمار وشركة "فيتال" لمنتجات الادوية الحيوانية" على مذكرة تفاهم حول دراسة الإمكانيات الاستثمارية المشتركة في مشروع انتاج المستحضرات البيولوجية المخصصة لمجال تربية الماشية.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف قوله ان الهدف الرئيسي للمشروع هو انتاج المستحضرات البيولوجية ولقاحات بناء على المتطلبات المعاصرة في أذربيجان وتقليل الاعتماد على الاستيراد وانشاء مختبرات مركزة وتطبيق التجربة الخارجية وإعداد متخصصين محليين.

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