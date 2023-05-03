الرئيس: المحادثات جارية حول زيادة حجم نقل النفط الكازاخستاني عبر أذربيجان

باكو، 3 مايو (أذرتاج)

هنا خطط أيضا لزيادة حجم نقل النفط الكازاخستاني عبر أذربيجان والمحادثات جارية حاليا. وتسمح بنيتنا التحتية لخطوط الانابيب لهذا العمل.

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمته أمام حضور المؤتمر الدولي الرابع في موضوع "تشكل جيوسياسية اوروآسيا الكبرى: من الماضي الى اليوم والى المستقبل"، الذي نظمته جامعة "آدا" في 3 مايو بشوشا، احتفاء بالذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف.

أكد رئيس الجمهورية ان زيادة حجم نقل النفط عبر باكو – تبيليسي – جيهان (على حساب النفط الكازاخستاني) قد تسبب في مشكلة في جودة المنتج (المنقول) النهائي، موضحا ان جودة النفط الكازاخستاني تختلف عن نوع نفط "اذري لايت". في حالة نقل احجام كبيرة من النفط عبر باكو – تبيليسي – جيهان، ستتقلل الجودة. لأن نفط نوع "أذري لايت"، الذي نصدره عبر باكو-تبيليسي-جيهان، اكثر قيمة من نوع "برند". لكن ثمة سبل أخرى. اذا تتغير جودة المنتج المصدر النهائي في جيهان فيمكننا، بالتأكيد، العمل على شروط تجارية معينة. أو يمكننا الاستفادة من خط انابيب من باكو الى ميناء سوبسا في جورجيا اذا كان هذا الخط فارغا. إذ توجد في البحر الأسود سوق كبيرة".