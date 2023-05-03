الرئيس: إيران دعمت دوما وحدة أراضي أذربيجان

باكو، 3 مايو (أذرتاج)

فيما يتعلق بدعم وحدة أراضي أذربيجان اثناء احتلال (أراضيها)، فكنا ننتظر هذا بشكل اكبر من ايران.

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمته أمام حضور المؤتمر الدولي الرابع في موضوع "تشكل جيوسياسية اوروآسيا الكبرى: من الماضي الى اليوم والى المستقبل"، الذي نظمته جامعة "آدا" في 3 مايو بشوشا، احتفاء بالذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف.

قال رئيس الدولة ان إيران دعمت وحدة أراضي أذربيجان دائما. وصوتت لوحدة أراضي بلده في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.