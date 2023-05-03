إلهام علييف: لسنا راضيين لدرجة ما من العلاقات القائمة بين إيران وأرمينيا

باكو، 3 مايو (أذرتاج)

كسكان أذربيجان، لسنا راضيينا لدرجة ما من العلاقات القائمة بين إيران وأرمينيا. نفهم بكوننا سياسيين، ان لكل بلد أولوياته في سياسته الخارجية. إيران وأرمينيا جارتان.

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمته أمام حضور المؤتمر الدولي الرابع في موضوع "تشكل جيوسياسية اوروآسيا الكبرى: من الماضي الى اليوم والى المستقبل"، الذي نظمته جامعة "آدا" في 3 مايو بشوشا، احتفاء بالذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف.

أضاف الرئيس: "كان عدد كثير من الناس في أذربيجان ينتظرون (من إيران) نفس الموقف الذي اتخذته تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان (تجاهنا) في فترة الاحتلال. في الحقيقة، لم تقم تلك البلدان علاقات دبلوماسية مع أرمينيا المعتدية. كان الناس يعتبرون انه قد يكون من الطبيعي ان تقف ايران في صفوف تلك البلدان الثلاثة وتظهر تضامنها".