  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس الأذربيجاني: أمامنا تحد كبير كاعادة بناء قره باغ وزنكزور الشرقية

    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٣:٣٥‎]
    الرئيس الأذربيجاني: أمامنا تحد كبير كاعادة بناء قره باغ وزنكزور الشرقية

    باكو، 3 مايو (أذرتاج)

    أمامنا تحد كبير ومسألة كبيرة كاعادة بناء قره باغ وزنكزور الشرقية. لا نريد أية مشكلة مع بلد ما، لاسيما بلد مجاور.

    قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمته أمام حضور المؤتمر الدولي الرابع في موضوع "تشكل جيوسياسية اوروآسيا الكبرى: من الماضي الى اليوم والى المستقبل"، الذي نظمته جامعة "آدا" في 3 مايو بشوشا، احتفاء بالذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف.

    وأوضح الرئيس: "لكن وقع كل شيء بعد تركيب كاميرات مراقبة بين لاتشين وخانكندي. بها فضحنا مرور شاحنات إيرانية الى قره باغ بشكل منتظم. ومرورها غير قانوني اطلاقا، إذ أن ايران تعترف بوحدة تراب أذربيجان وكان من الضروري الا تفعل هذا."

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٣:٤٩]
    الرئيس إلهام علييف: سفارتنا في طهران مغلقة حاليا، لأن امن و سلامة حياة مواطنينا هي الاهم بالنسبة لي
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٣:٣٥‎]
    إلهام علييف: لسنا راضيين لدرجة ما من العلاقات القائمة بين إيران وأرمينيا
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٣:٠٧]
    الرئيس: إيران دعمت دوما وحدة أراضي أذربيجان
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٢:٢٩]
    الرئيس: المحادثات جارية حول زيادة حجم نقل النفط الكازاخستاني عبر أذربيجان