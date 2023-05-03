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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: سفارتنا في طهران مغلقة حاليا، لأن امن و سلامة حياة مواطنينا هي الاهم بالنسبة لي

    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٣:٤٩]
    الرئيس إلهام علييف: سفارتنا في طهران مغلقة حاليا، لأن امن و سلامة حياة مواطنينا هي الاهم بالنسبة لي

    باكو، 3 مايو (أذرتاج)

    سفارتنا في طهران مغلقة حاليا. وهذا بناء على قراري. لأن الأهم بالنسبة لي هو أمن وسلامة حياة مواطنينا.

    قال هذه الكلمات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمته أمام حضور المؤتمر الدولي الرابع في موضوع "تشكل جيوسياسية اوروآسيا الكبرى: من الماضي الى اليوم والى المستقبل"، الذي نظمته جامعة "آدا" في 3 مايو بشوشا، احتفاء بالذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف.

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