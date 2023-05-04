أذربيجان تخصص أموالا إضافية لتوسيع خط سكة حديد باكو - تبيليسي - كارس

باكو ، 4 مايو ، أذرتاج

حاليا ، تخصص أذربيجان أموالا إضافية لتوسيع خط سكة حديد باكو - تبليسي - كارس.

أفادت أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في مؤتمر "تشكيل جيوسياسية اورواسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" في شوشا.

واضاف "خصصنا نحو 140 مليون دولار لزيادة قدرة النقل عبر جورجيا الى 5 ملايين طن. نأمل أن نحقق ذلك في غضون عام واحد أقصاه منذ اليوم. وفي الوقت نفسه ، نرحب بالتعاون المستقبلي من حيث إمكانات الموانئ البحرية القائمة والمخططة في جورجيا ".