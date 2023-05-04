الرئيس الأذربيجاني: نخطط توظيف حجم كبير من الاستثمارات في إنشاء شبكة توزيع الغاز في ألبانيا
AzerTAg.az
٠٤.٠٥.٢٠٢٣ [١٠:٣٣]
باكو ، 4 مايو ، أذرتاج
بدأ بالفعل نقل الغاز إلى رومانيا هذا العام. يجري نقل الغاز إلى اليونان وإيطاليا وبلغاريا ، والمفاوضات جارية للاستثمار في مشروع إنشاء شبكة توزيع الغاز في ألبانيا.
أفادت أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في مؤتمر "تشكل جيوسياسية اورواسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" في شوشا.
قال الرئيس ان ألبانيا بلد عبور ، ولا تملك شبكة لتوزيع الغاز . اضاف الرئيس ان اذربيجان تخطط في الاستثمار الكبير في إنشاء تلك الشبكة. نقوم حاليًا بتصدير الغاز إلى 6 دول ، وإذا سارت الأمور وفقًا للجدول الزمني ولم تكن هناك حالات قاهرة ، يمكن أن يصل عدد البلدان إلى 10 خلال سنة. هذا ليس نهائيا بعد ".
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