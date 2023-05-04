  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس الأذربيجاني: نخطط توظيف حجم كبير من الاستثمارات في إنشاء شبكة توزيع الغاز في ألبانيا

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٣٣]
    الرئيس الأذربيجاني: نخطط توظيف حجم كبير من الاستثمارات في إنشاء شبكة توزيع الغاز في ألبانيا

    باكو ، 4 مايو ، أذرتاج

    بدأ بالفعل نقل الغاز إلى رومانيا هذا العام. يجري نقل الغاز إلى اليونان وإيطاليا وبلغاريا ، والمفاوضات جارية للاستثمار في مشروع إنشاء شبكة توزيع الغاز في ألبانيا.

    أفادت أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في مؤتمر "تشكل جيوسياسية اورواسيا الكبرى: من الماضي إلى الحاضر والمستقبل" في شوشا.

    قال الرئيس ان ألبانيا بلد عبور ، ولا تملك شبكة لتوزيع الغاز . اضاف الرئيس ان اذربيجان تخطط في الاستثمار الكبير في إنشاء تلك الشبكة. نقوم حاليًا بتصدير الغاز إلى 6 دول ، وإذا سارت الأمور وفقًا للجدول الزمني ولم تكن هناك حالات قاهرة ، يمكن أن يصل عدد البلدان إلى 10 خلال سنة. هذا ليس نهائيا بعد ".

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٤٠]
    أذربيجان تخصص أموالا إضافية لتوسيع خط سكة حديد باكو - تبيليسي - كارس
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٣:٤٩]
    الرئيس إلهام علييف: سفارتنا في طهران مغلقة حاليا، لأن امن و سلامة حياة مواطنينا هي الاهم بالنسبة لي
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٣:٣٥‎]
    إلهام علييف: لسنا راضيين لدرجة ما من العلاقات القائمة بين إيران وأرمينيا
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٣:٣٥‎]
    الرئيس الأذربيجاني: أمامنا تحد كبير كاعادة بناء قره باغ وزنكزور الشرقية