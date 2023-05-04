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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يزور محافظتي لاتشين وقوبادلي

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٢:٠٩]

    لاتشين، قوبادلي، 4 مايو، (اذرتاج)

    زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 4 مايو محافظتي لاتشين وقوبادلي.

    أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس الدولة وضع حجر الأساس قرية جولابيرد السكنية في محافظة لاتشين والحي السكني الأول ومبنى إداري ومدرسة ثانوية متوسطة لـ 960 تلميذ (ة) ومستشفى مركزي بسعة 91 سريرا وقرى خانليق وماهروزلو وزلانلي في مدينة قوبادلي.

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