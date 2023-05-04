الرئيس إلهام علييف يزور محافظة زنكيلان

زنكيلان، 4 مايو، (اذرتاج) زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 4 مايو محافظة زنطيلان. أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس الدولة تفقد سير اعمال انشاء مركز المؤتمر في مدينة زنكيلان ومحطة "صاريقيشلاق" الكهرومائية التابعة لشركة "أذرإينيرجي" ووضع حجر الأساس للمبنى الإداري والمجمع الفندقي ومستشفى زانجيلان المركزي بسعة 91 سريرا وقرية جهانقيربكلي.

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