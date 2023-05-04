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    سياسة


    وزير الدفاع يلتقي القائد الجديد لقوات حفظ السلام الروسية

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٢]
    وزير الدفاع يلتقي القائد الجديد لقوات حفظ السلام الروسية

    باكو، 4 مايو، (اذرتاج)

    استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف القائد الجديد لقوات حفظ السلام الروسية التي تتمركز مؤقتا في اراضي جمهورية أذربيجان الجنرال ألكسندر لينتسوف.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطرفين ناقشا الظروف العملية في منطقة قاراباغ الاقتصادية حيث تتمركز قوات حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت.

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