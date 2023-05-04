حفل افتتاح بطولة كأس الرئيس 2023 لسباق القوارب في صوقوفوشان المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 4 مايو، أذرتاج

نظم في 4 مايو اليوم حفل افتتاح بطولة كأس الرئيس 2023م لسباق القوارب في قصبة صوقوفوشان المحررة من الاحتلال الأرميني تكريسا للذكرى السنوية الـ100 للزعيم القومي العام حيدر علييف.

وبعد عزف النشيد الوطني جرى الفصل الرسمي وجاء فيه أن البطولة يشارك فيها اكثر من 100 رياضي محلي وأجنبي عن نحو 20 بلدا وتنطلق البطولة من خزانة صوقوفوشان للمياه وفي اليومين التاليين تتواصل البطولة في مدينة منكجوير إلى أن ينظم حفل الاختتام في كورنيش باكو في 7 مايو.

ثم انطلقت البطولة.