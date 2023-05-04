الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لقرية جولابيرد في محافظة لاتشين

لاتشين، 4 مايو، (اذرتاج) وضع اليوم حجر الأساس لقرية جولابيرد السكنية في محافظة لاتشين الأذربيجانية. أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في حفل وضع حجر الأساس. أحاط رئيس اللجنة الحكومية لشؤون اللاجئين والمشردين روشن رضايف رئيس الدولة علما بالأعمال المخطط تنفيذها في القرية. وجاء فيها أن قرية جولابيرد يخطط انشاؤها من جديد لاسكان 581 عائلة على مساحة عامة تبلغ 172 هيكتار في المشروع وسوف تشيد بيوت خاصة لتوطين 150 عائلة في المرحلة الأولى. سيتم انشاء مدرسة لـ432 تلميذ (ة) وروضة أطفال لـ80 طفلا ونادي ومراكز الصحة والرياضة وحديقة ترفيهية وملاعب رياضية للأطفال وغيرها من مرافق البنية التحتية الضرورية في القرية. وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس لقرية جولابيرد.

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