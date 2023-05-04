الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لحي سكني أول في مدينة قبادلي المحررة من احتلال أرمينيا

باكو، 4 مايو، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 4 مايو اليوم في حفل وضع حجر الأساس لحي سكني أول بمدينة قبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني.

قدم المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى محافظات جبرائيل وقبادلي وزنكيلان الدخيلة في منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية واحد حاجييف معلومات إلى رئيس الدولة حول مشروع الحي السكني.

وجاء فيها أن مساحة الحي السكني العامة تبلغ 6ر2 هيكتارين وهو محاط بالنهر والجبل ويخطط إنشاء مبان ذات 3 و4 طوابق فيه إلى أن تشيد تشييدا عاما 156 منزل في الحي السكني ومنها 48 منزلا ذا غرفتين و68 منزلا ذا 3 غرف و20 منزلا ذا 4 غرف و20 منزلا ذا 5 غرف.

كما يتضمن مشروع الحي السكني إنشاء ميادين رياضية وحدائق ومتنزهات ومواقف للدراجات الهوائية وسائر المنشآت العامة من البنية التحتية.

ثم وضع رئيس الدولة حجر الأساس للحي السكني الأول في مدينة قبادلي.