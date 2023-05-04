الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لمبنى مدرسي ذي 600 تلميذ في مدينة قبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 4 مايو، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 4 مايو اليوم حفل وضع حجر الأساس لمبنى مدرسي متوسط ذي 600 تلميذ بمدينة قبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأحيط رئيس الدولة علما بمشروع المبنى المدرسي.

وقيل إن المدرسة ستشيد في منطقة مفتوحة بين مدينة قبادلي وقرية دوندارلي وستحاط المؤسسة التعليمية بمناطق سكنية.

وصممت مبنى المدرسة من غرف جاهزة للدرس تمكن من توسيع مساحة تعليمية عند اقتضاء الحال بتزايد عدد النسمة في المدينة.

وضع رئيس الدولة حجر الأساس للمبنى المدرسي.