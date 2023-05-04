الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لمشفى قبادلي المركزي ذي 91 سريرا

باكو، 4 مايو، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 4 مايو اليوم حفل وضع حجر الأساس لمبنى مشفى مركزي ذي 91 سريرا في مدينة قبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني.

وقدمت معلومات إلى رئيس الدولة حول مشروع مبنى المشفى.

وجاء فيها أن هذه المؤسسة الطبية المزمع إنشاؤها على مساحة تزيد عن 5ر4 هيكتارات تتضمن مبنى إداري ووحدتين للعلاج للمرضى الداخليين والخارجيين تحتويان جميع الخدمات الطبية.

ثم وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس للمستشفى.