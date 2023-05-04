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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل وضع حجر الأساس لمبنى إداري بمدينة قبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٨:٢٠]

    باكو، 4 مايو، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 4 مايو اليوم في حفل وضع حجر الأساس لمبنى اداري بمدينة قبادلي المحررة من احتلال أرمينيا.

    وأحيط رئيس الدولة علمًا بمشروع المبنى الإداري وجاء فيه انه يقع عند مدخل مدينة قبادلي.

    وقيل إن المبنى ذي 3 طوابق مرئي من مختلف مناطق المدينة.

    ويتضمن المبنى الإداري الذي سوف تنشط فيه فروع مؤسسات الدولة والحكومة المحلية غرف اجتماعات مختلفة وتعليمية ومجالات خدمات ذات الوظائف المتعددة.

    وبعد التعرف على المشروع وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس للمبنى الإداري.

     

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