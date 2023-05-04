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    الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لقرية ماهروزلو في محافظة قبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٨:٢٢]

    باكو، 4 مايو، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 4 مايو اليوم في حفل وضع حجر الأساس لقرية ماهروزلو بمحافظة قبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني.

    وأحيط رئيس الدولة علما بمشروع القرية.

    وجاء فيه أن قرية ماهروزلو واقعة على بعد 19 كم عن عاصمة المحافظة مدينة قبادلي وتشكل أراضي القرية الخاضعة للتصميم 197 هيكتار ويخطط إسكان اكثر من 2700 ساكن او 690 عائلة فيها. ويضم مشروع ماهروزلو تصميم قريتي ألاقورشاق وموغانلي القريبتين أيضا.

    ويخطط إنشاء 145 بيت لإسكان 649 ساكن فيها في المرحلة الأولى.

    وفي المشروع مبنى مدرسي وروضة الأطفال ومبنى إداري ومركز مجتمع القرية ومبنى ذات الأغراض المتعددة ومجمع تسويقي ومركز الرياضة والصحة وورشة عمل للحرف وعيادة طبية وصالة للحفلات ودار الشاي أيضا.

    ثم عرض مقطع فيديو حول خطة تنمية القرية.

    ثم وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس لقرية ماهروزلو.

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