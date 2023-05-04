الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لقرية زيلانلي بمحافظة قبادلي المحررة من احتلال أرمينيا

باكو، 4 مايو، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 4 مايو اليوم في حفل وضع حجر الأساس لقرية زيلانلي بمحافظة قبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأحيط رئيس الدولة علما بمشروع القرية.

وجاء فيه أن قرية زيلانلي واقعة على بعد 20 كم عن عاصمة المحافظة مدينة قبادلي عند مجمع نهري هكري وبركوشاد وتشكل أراضي القرية الخاضعة للتصميم 180 هيكتار ويخطط إسكان أكثر من 2520 ساكن أو 630 عائلة فيها. ويضم مشروع زيلانلي تصميم قريتي كرد محمودلو وسيل علي القريبتين أيضا.

ويخطط إنشاء 159 بيت لإسكان 772 ساكن فيها في المرحلة الأولى.

وفي المشروع مبنى مدرسي وروضة الأطفال ومبنى إداري ومركز مجتمع القرية ومبنى ذات الأغراض المتعددة ومجمع تسويقي ومركز الرياضة والصحة وورشة عمل للحرف وعيادة طبية وصالة للحفلات ودار الشاي أيضا.

ثم عرض مقطع فيديو حول خطة تنمية القرية.

ثم وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس لقرية زيلانلي.