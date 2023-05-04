الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل وضع حجر الأساس لمبنى إداري بمدينة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 4 مايو، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 4 مايو اليوم في حفل وضع حجر الأساس لمبنى اداري بمدينة زنكيلان المحررة من احتلال أرمينيا.

وأحيط رئيس الدولة علمًا بمشروع المبنى الإداري وجاء فيه انه يقع عند تقاطع شوارع رئيسية بوسط مدينة زنكيلان والمنطقة قريبة من المنشآت العامة والمؤسسات التعليمية ومدرسة مهنية وحديقة تذكارية ومسجد.

وقيل إن المبنى ذي 3 طوابق مرئي من مختلف مناطق المدينة.

ويتضمن المبنى الإداري الذي سوف تنشط فيه فروع مؤسسات الدولة والحكومة المحلية غرف اجتماعات مختلفة وتعليمية ومجالات خدمات ذات الوظائف المتعددة.

وبعد التعرف على المشروع وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس للمبنى الإداري.