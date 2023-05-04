الرئيس إلهام علييف يتفقد سير أعمال إنشاء محطة ساري قيشلاق الكهرومائية في زنكيلان المحررة من احتلال أرمينيا

باكو، 4 مايو، أذرتاج

تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 4 مايو اليوم سير أعمال إنشاء محطة ساري قيشلاق الكهرومائي بمحافظة زنكيلان المحررة من احتلال أرمينيا.

قدم رئيس شركة أذر اينيرجي لإنتاج الطاقة الكهربائية بالابابا رضايف معلومات إلى رئيس الدولة حول الأعمال المنجزة بالمحطة.

وقيل إن الطاقة المشروعية للمحطة التي سوف تشيد على نهر اوختشو شاي الرافد الأيسر من نهر أراز 5ر10 ميجاواط ويخطط 7ر26 مليون كيلوواط ساعي من الطاقة الكهربائية المتوسطة السنوية في المحطة.

كما أحيط رئيس الدولة علما بمحطات الطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء بمحافظات زنكيلان ولاتشين وكلبجار.

وبذلك سيبلغ عدد محطات الطاقة الكهرومائية في أراضي أذربيجان المحررة من احتلال أرمينيا 25 محطة لإنتاج حوالي 200 ميجاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة الخضراء من حيث البيئة.