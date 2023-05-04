الرئيس إلهام علييف يتفقد سير أعمال إنشاء مركز للمؤتمرات في مدينة زنكيلان المحررة من احتلال أرمينيا

باكو، 4 مايو، أذرتاج

تفقد الرئيس إلهام علييف في 4 مايو اليوم سير أعمال انشاء مركز للمؤتمرات في مدينة زنكيلان المحررة من احتلال أرمينيا.

قدم المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى محافظات جبرائيل وقبادلي وزنكيلان الدخيلة في منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية واحد حاجييف معلومات إلى رئيس الدولة حول الأعمال المنجزة.

وقيل إن مساحة مركز المؤتمرات الخاضعة للمشروع 2ر2 هيكتارين وتضم بجانب مبنى المركز مطعما وجناحا علما بأن سعة مركز المؤتمرات 605 مقعد واستيعاب مطعم 240 مقعد.

ويخطط تنظيم فعاليات مختلفة محلية ودولية بمركز المؤتمرات.