الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس في مجمع فندق زنكيلان المحررة من احتلال أرمينيا

باكو، 4 مايو، أذرتاج نظم في 4 مايو في مدينة زنكيلان المحررة من احتلال أرمينيا حفل وضع حجر الأساس لمجمع فندق. شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الحفل. قدم مدير أمانة الرئيس الأذربيجاني رامن قولوزاده معلومات إلى رئيس الدولة حول مشروع المجمع. وجاء فيها أن مبنى فندق بسعة 110 غرفة يتضمن صالات للمؤتمرات والاجتماعات والاستقبالات ومراكز صحية وأحواضا مغلقة ومفتوحة ومطعما ومراكز الترفيه للأطفال بجانب إنشاء 15 كوخا (منزلا ريفيا) لاستقبال الضيوف والسياح. ثم وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس لمجمع الفندق.

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