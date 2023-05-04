الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لقرية جهانكير بكلي بمحافظة زنكيلان المحررة من احتلال أرمينيا

باكو، 4 مايو، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 4 مايو اليوم في حفل وضع حجر الأساس لقرية جهانكير بكلي بمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني.

وعرض في البداية مقطع فيديو حول خطة تنمية القرية.

ثم أحيط رئيس الدولة علما بمشروع القرية.

وجاء فيه أن أراضي القرية الخاضعة للتصميم تشكل 5ر179 هيكتار ويخطط إسكان أكثر من 2520 ساكن أو 573 عائلة فيها.

ويخطط إنشاء 242 بيت عامةً لإسكان 1200 ساكن فيها في المرحلة الأولى.

وفي المشروع مبنى مدرسي وروضة الأطفال ومبنى إداري ومركز مجتمع القرية ومبنى ذات الأغراض المتعددة ومجمع تسويقي ومركز الرياضة والصحة وورشة عمل للحرف وعيادة طبية وصالة للحفلات ودار الشاي أيضا.

ثم وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس لقرية جهانكير بكلي.