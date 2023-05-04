الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لقصبة خدافرين بمحافظة جبرائيل المحررة من احتلال أرمينيا

باكو، 4 مايو، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 4 مايو اليوم في حفل وضع حجر الأساس لقصبة خدافرين بمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني.

قدم المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى محافظات جبرائيل وقبادلي وزنكيلان الدخيلة في منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية واحد حاجييف معلومات إلى رئيس الدولة حول المشروع.

وجاء فيه أن أراضي القصبة تقع على مقربة من جسر خدافرين ذي الأهمية الكبيرة بالنسبة لشعب أذربيجان على بعد 7 كم عن خط السكك الحديدية والطريق البري.

الخاضعة للتصميم تشكل 25 هيكتارا ويخطط إنشاء 149 بيت فيها.

ويخطط إنشاء 20 بيتا عامةً ذات غرفتين و3 غرف و4 غرف و5 غرف مع منح فناء لكل بيت على مساحة 600 متر مربع في المرحلة الأولى لإسكان 77 ساكنا فيها.

وفي المشروع مبنى مدرسي وروضة الأطفال ومبنى إداري ومركز مجتمع القرية ومبنى ذات الأغراض المتعددة ومجمع تسويقي ومركز الرياضة والصحة وورشة عمل للحرف وعيادة طبية وصالة للحفلات ودار الشاي وفندق "كروان سراي" بجانب إنشاء حديقة عند ساحل نهر أراز قرب جسر خدافرين أيضا.

ثم عرض مقطع فيديو حول خطة تنمية القصبة.

ثم وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس لقصبة خدافرين.