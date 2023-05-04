الرئيس إلهام علييف يدشن محطة فرعية للطاقة الكهربائية في جبرائيل المحررة من احتلال أرمينيا

باكو، 4 مايو، أذرتاج

دشن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 4 مايو محطة فرعية للطاقة الكهربائية ذات 330 كيلو فولت في محافظة جبرائيل المحررة من احتلال أرمينيا.

وأحيط رئيس الدولة علما بالاعمال المنجزة.

قيل إن حجر الأساس للمحطة الفرعية وضع من جانب الرئيس إلهام علييف في 26 مايو العام الماضي ضمن مشروع ممر الطاقة بين أذربيجان وتركيا وأوروبا.

وضع رئيس الجولة محطة "جبرائيل" الفرعية للطاقة الكهربائية للخدمة.

يذكر أن المحطة الفرعية تخدم كذلك لتحقيق مشروع الطاقة بين البلاد ذي المراحل الثلاث.