رئيسة المجلس الوطني تزور بريطانيا العظمى

باكو، 4 مايو (أذرتاج)

وصلت رئيسة البرلمان الاذربيجاني صاحبه غفاروفا في زيارة عمل الى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية للمشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.

وكان في استقبال السيدة صاحبه غفاروفا، عند وصولها الى مطار لوتون بلندن، ممثل الملك روتث بيل وممثل وزارة الخارجية البريطاني نيئك كارتير وسفير أذربيجان إيلين سليمانوف وكبار المسئولين الآخرين، حسبما أفادت أذرتاج.

تفيد "بي بي سي" البريطانية ان ملايين الناس عبر المملكة المتحدة وغيرها من بلدان العالم سيشاهدون مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وهي احتفالات رمزية تجمع بين المراسم الدينية ومظاهر الأبهة.

تقول بي بي سي نيوز عربي ان المراسم ستقام في كنيسة وستمنستر في 6 من مايو، وسوف يصبح تشارلز، الذي سيتم تتويجه هو وزوجته الملكة القرينة كاميلا، الملك رقم أربعين الذي يتوَج هناك منذ عام 1066.

سوف تبدأ الاحتفالات الرسمية بموكب من قصر باكينغهام إلى كنيسة وستمنستر، حيث سيسمح لعامة الشعب بدخول مناطق مشاهدة الموكب في الساعة السادسة صباحا