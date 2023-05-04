أذربيجان: تطعيم 199 جرعة من لقاح كورونا في 4 مايو

باكو، 4 مايو، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 199 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 4 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 32 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و139 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 23 شخصا الجرعة الثالثة والرابعة و5 جرعات تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و962 ألف و216 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و410 ألف و880 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و882 ألف و161 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و403 ألف وشخصان تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و173 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.