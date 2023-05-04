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    أخبار رسمية


    الأعمال مستمرة في إنشاء مدرسة بسعة 960 تلميذ في مدينة جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢٢:٠٠]

    باكو، 4 مايو (أذرتاج)

    تفقد رئيس أذربيجان سير اعمال انشاء مبنى مدرسة ثانوية باسم الأكاديمي مهدي مهديزاده في مدينة جبرائيل.

    أفادت أذرتاج ان رئيس الدولة احيط علما بالأعمال الجارية في مبنى المدرسة.

    يقال ان اعمال انشاء مبنى المدرسة بدأت في أكتوبر عام 2021. ستكون المدرسة بسعة 960 تلميذ. ستُهيّأ في المدرسة كافة الظروف اللازمة لتعليم التلاميذ وتربيتهم.

    سينشأ في محيط المدرسة ملعب رياضي واسع.

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    الأعمال مستمرة في إنشاء مدرسة بسعة 960 تلميذ في مدينة جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني الأعمال مستمرة في إنشاء مدرسة بسعة 960 تلميذ في مدينة جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني الأعمال مستمرة في إنشاء مدرسة بسعة 960 تلميذ في مدينة جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني