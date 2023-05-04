وضع حجر الأساس لقرية شوكوربايلي لمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال

باكو، 4 مايو (أذرتاج)

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حفل إرساء حجر الأساس لقرية شوكوربايلي لمحافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني.

احيط الرئيس إلهام علييف علما بالاعمال المخطط تنفيذها.

يخطط إعادة إسكان 1042 أسرة في قرية شوكوربايلي في مساحة اجمالية تبلغ 298 هكتار. تم تخصيص 184 هكتار قطعة ارض للمرحلة الأولى من الإسكان. من المخطط انشاء 635 بيت في القرية خلال هذه المرحلة.

بناء على الخطة العامة، ستنضم قرى دجل وشيخعلي اغالي وبلدة محمودلو الى هذه القرية.

ستنشأ في القرية مدرسة وروضة الأطفال ومبنى اداري ومركز الاجتماع ومبنى متعدد الأهداف ومركز تجاري وسوق ومركز رياضي صحي ونقطة طبية وقاعة مراسم ومسجد وبيت الضيافة. ستهيأ كافة التدابير لإشراك السكان.