إرساء حجر الأساس لقرية هوروفلو في جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 4 مايو (أذرتاج)

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حفل إرساء حجر الأساس لقرية هوروفلو في محافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني.

في البداية عرض مقطع فيديو عن الاعمال المخطط تنفيذها في القرية.

ثد قدمت الى الرئيس معلومات عن الاعمال المزمع تنفيذها في القرية.

قيل ان المساحة الاجمالية المخططة 248.1 هكتار. من المتوقع إعادة إسكان 3470 نسمة (867 عائلة) في هذه القرية. بناء على الخطة العامة، هذه القرية الجديدة ستشمل أراضي قرية هوروفلو المدمرة وستضم أيضا قرى تشاباند وسافارشا وفوغانلي وحسنقايدي.

قيل انه ستنشأ 334 بيت في القرية لإسكان 1395 نسمة في المرحلة الأولى. ستكون البيوت ذات شقة وشقتين و3 و 4 و5 شقق.

ستشيد في القرية مدرسة وروضة الأطفال ومبنى اداري ومركز الاجتماع ومبنى متعدد الأهداف وسوق ومركز رياضي صحي ونقطة طبية وقاعة المراسم وبيت الضيافة.

ستهيأ كافة التدابير لإشراك السكان.

لتموين القرية المستمر بالمياه يجري تنفيذ مشروع لاعادة ترميم كهاريز قديمة.