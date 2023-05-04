أذربيجان: 22 حالة إصابة بكورونا في 4 مايو

باكو، 4 مايو، (أذرتاج)

سجلت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و71 حالة تعافي و4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 4 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و482 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 821 ألف و24 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و254 مريض منهم ويستمر علاج 204 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1006 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و594 ألف و650 فحص طبي.