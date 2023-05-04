أذربيجان ومولدوفا تناقشان مسائل الامن الإقليمي

باكو، 4 مايو (أذرتاج)

استقبل وزير الدفاع المولدوفي آناتولي نوساتي سفير أذربيجان في كيشنيو قدسي عثمانوف في 4 مايو.

أفادت أذرتاج نقلا عن موقع وزارة الدفاع المولدوفية ان الطرفين ناقشا آفاق تطوير التعاون بين الهيئتين ذات الصلة في البلدين وكذلك الوضع في مجال الامن الإقليمي.

أعرب الوزير نوسياتي عن شكره لدولة أذربيجان على مساعدتها لمولدوفا في حل ازمة اللاجئين من أوكرانيا وكذلك دعم اندماج مولدوفا مع أوروبا.

قال السفير عثمانوف ان أذربيجان منفتحة للتعاون وكذلك لتبادل الخبرات بين طلاب مؤسستي التعليم العالي لكلا البلدين.