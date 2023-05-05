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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 5 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0075

    أورو EUR 1 1.8776

    دولار أسترالي AUD 1 1.1460

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3411

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0924

    كرون دنماركي DKK 1 0.2506

    لاري جورجي GEL 1 0.6856

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2587

    دينار الكويت KWD 1 5.5550

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3812

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0948

    جنيه مصري EGP 1 0.055

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0948

    كرون النرويج NOK 1 0.1586

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4055

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

    روبل روسي RUB 1 0.0217

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.291

    دولار سنغافورة SGD 1 1.273

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1561

    دولار تايوان TWD 1 0.0552

    ليرة تركيا TRY 1 0.0872

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.052

    كرون التشيك CZK 1 0.0793

    يوان الصين CNY 1 0.2457

    جنيه بريطاني GBP 1 2.1438

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4673

    كرون السويد SEK 1 0.1649

    فرنك سويسرا CHF 1 1.9235

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1268

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.234

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2106

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116

    ريال إيران IRR 100 0.004

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