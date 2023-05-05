  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    بيان الخارجية حول مناقشات وزير الخارجية مع نظيره الأرميني في الولايات المتحدة

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٢:٤٠]
    بيان الخارجية حول مناقشات وزير الخارجية مع نظيره الأرميني في الولايات المتحدة

    باكو، 5 مايو، أذرتاج

    قالت وزارة الخارجية في بيان إن وزير الخارجية جيهون بايراموف أجرى فترة 1-4 مايو الجاري مباحثات مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان بمدينة أرلينغتون بولاية فرجينيا الأمريكية.

    ونظمت المباحثات لدى المركز الوطني لتعليم العلاقات الخارجية باسم شولتز.

    وكونهما في واشنطن التقى الوزيران بوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ومساعد الرئيس مستشاره للأمن القومي جيك ساليفان.

    وتبادل الطرفان وجهات نظر حول الوضع الراهن وأبرزا مواقفهما من القضايا الموجودة الخاصة بتطبيع العلاقات.

    وتوصل الوزيران مع أعضاء الوفدين المرافقين لهما إلى اتفاق متبادل على بعض من بنود مشروع اتفاقية ثنائية حول السلام وإقامة العلاقات الدولية وفي الوقت ذاته اعترفا بأن المواقف ما برحت مختلفة من بعض القضايا الرئيسية.

    وأعرب كلا الوزيران عن الامتنان للجانب الأمريكي على استضافتها المباحثات بين أرمينيا وأذربيجان. وتوصل الجانبان إلى اتفاق على مواصلة المباحثات.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٣٧]
    الخارجية الأذربيجانية تؤكد خبر إعلان 4 دبلوماسيين لها في إيران "أشخاصا غير مرغوب فيهم"
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٠٤]
    وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يناقشان المفاوضات الأخيرة حول اتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٠٢]
    أذرتاج تشارك في المؤتمر السنوي للتحالف الأوروبي لوكالات الأنباء
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٢:٥‎١]
    سفارة تركيا في باكو تفتح أبوابها أمام الناخبين