بيان الخارجية حول مناقشات وزير الخارجية مع نظيره الأرميني في الولايات المتحدة

باكو، 5 مايو، أذرتاج

قالت وزارة الخارجية في بيان إن وزير الخارجية جيهون بايراموف أجرى فترة 1-4 مايو الجاري مباحثات مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان بمدينة أرلينغتون بولاية فرجينيا الأمريكية.

ونظمت المباحثات لدى المركز الوطني لتعليم العلاقات الخارجية باسم شولتز.

وكونهما في واشنطن التقى الوزيران بوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ومساعد الرئيس مستشاره للأمن القومي جيك ساليفان.

وتبادل الطرفان وجهات نظر حول الوضع الراهن وأبرزا مواقفهما من القضايا الموجودة الخاصة بتطبيع العلاقات.

وتوصل الوزيران مع أعضاء الوفدين المرافقين لهما إلى اتفاق متبادل على بعض من بنود مشروع اتفاقية ثنائية حول السلام وإقامة العلاقات الدولية وفي الوقت ذاته اعترفا بأن المواقف ما برحت مختلفة من بعض القضايا الرئيسية.

وأعرب كلا الوزيران عن الامتنان للجانب الأمريكي على استضافتها المباحثات بين أرمينيا وأذربيجان. وتوصل الجانبان إلى اتفاق على مواصلة المباحثات.