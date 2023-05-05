سفارة تركيا في باكو تفتح أبوابها أمام الناخبين

باكو، 5 مايو، أذرتاج

فتحت سفارة تركيا في أذربيجان أبوابها أمام الناخبين الاتراك صباح اليوم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ونظمت 9 مراكز اقتراع في باكو و3 مراكز في كنجة و3 مراكز في نخجوان.

ويقبل المواطنون من رعايا تركيا المقيمون في البلد على مراكز الاقتراع ليصوتوا في الانتخابات.

يذكر أن الانتخابات في تركيا تنظم في 14 مايو الجاري وفقا للمرسوم الموقع عليه من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان في 10 مارس ومن الممكن إقامة جولة ثانية عند اقتضاء الحال في 28 مايو.