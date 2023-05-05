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    سياسة


    أذرتاج تشارك في المؤتمر السنوي للتحالف الأوروبي لوكالات الأنباء

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٠٢]

    بروكسل، 5 مايو، (أذرتاج)

    انعقد مؤتمر التحالف الأوروبي لوكالات الأنباء (ايانا) في بروكسل، بدعم من وكالة انباء "بيلجا" البلجيكية.

    تشارك وكالة أنباء أذربيجان الحكومية "أذرتاج" التي هي عضو في التحالف منذ عام 2008، في هذا المؤتمر أيضا.

    تأسست تحالف ايانا عام 1956 في ستراسبورغ. إن هذه المنظمة الإعلامية التي لها تأثير كبير على سياسة الاعلام العالمي، تضم في صفوفها 32 وكالة أنباء أوروبية رائدة منها وكالات "فرانس برس" (فرنسا) و"أسوشيتد برس" (بريطانيا العظمى) و"الأناضول" (تركيا) و"أبا" (النمسا) و"دبا" (ألمانيا) و"ايفي" (إسبانيا) ووكالات أنباء أخرى فضلا عن اذرتاج. انضمت اذرتاج وتاس (تم تعليق العضوية مؤقتًا) و "أوكرنفورم" وكالات أعضاء في التحالف من بين الدول السوفيتية السابقة.

    كان المؤتمر اليوم تركز على موضوع "قضايا حقوق التأليف والنشر لوكالات الأنباء في عصر الذكاء الاصطناعي".

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