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    وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يناقشان المفاوضات الأخيرة حول اتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٠٤]
    وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يناقشان المفاوضات الأخيرة حول اتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا

    باكو، 5 مايو، (أذرتاج)

    جرت محادثة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا جيهون بيراموف ومولود تشاووش أوغلو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه خلال المكالمة الهاتفية، تبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر حول قضايا التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين أذربيجان وتركيا وكذلك الوضع الإقليمي الحالي.

    كما ناقش الوزيران المفاوضات الأخيرة حول مشروع اتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

    وتطرق الطرفان خلال المحادثة الهاتفية إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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