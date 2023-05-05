مناقشة تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المجر

باكو، 5 مايو، (أذرتاج)

أجرى وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف محادثات مثمرة مع وزير التنمية الاقتصادية المجري مارتون ناد في اتجاه تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة بيئة الأعمال التي خلقت لنشاط الشركات الأجنبية في أذربيجان وفرص التعاون في الصناعة والطاقة والأدوية والنقل والمصارف وغيرها من المجالات وتعزيز العلاقات التجارية.