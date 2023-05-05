الخارجية الأذربيجانية تؤكد خبر إعلان 4 دبلوماسيين لها في إيران "أشخاصا غير مرغوب فيهم"

باكو، 5 مايو (أذرتاج)

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية آيخان حاجيزاده ان ايران أعلنت 4 دبلوماسيين أذربيجانيين "أشخاصا غير مرغوب فيهم" فيها. والخبر المتداول بهذا الشأن في وسائل الاعلام ليس جديدا.

أضاف ان أذربيجان كانت قد أعلنت 4 عاملين في سفارة ايران في البلد "أشخاصا غير مرغوب فيهم" في بداية ابريل العام الحالي بسبب انشطتهم غير المناسبة للصفة الدبلوماسية والمتعارضة مع اتفاقية فيينا عام 1961 حول العلاقات الدبلوماسية.

قام الجانب الإيراني، بعد عدة أيام من هذه الخطوة الأذربيجانية، ومسترشدا بمبدأ المعاملة بالمثل ودون أي تبرير، بإعلان عاملين للسفارة الأذربيجانية تم إجلائهم في يناير، وعاملين آخرين في القنصلية العامة "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

قال حاجيزاده ان هذه الخطوة ضد أذربيجان تضر بالعلاقات الثنائية التي توجد فيها بعض المشاكل حاليا.