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    سياسة


    وحدات الدفاع الجوي شاركت في التدريبات التكتيكية

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٣]
    وحدات الدفاع الجوي شاركت في التدريبات التكتيكية

    باكو، 5 مايو (أذرتاج)

    بناء على خطة التأهب القتالي لهذا العام، اجرت وحدات الدفاع الجوي تدريبات تكتيكية قتالية.

    أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الأهداف الجوية للعدو الوهمي دُمرت بمنظومات الصواريخ المتنقلة.

    نجح العسكريون في تنفيذ المهام القتالية.

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