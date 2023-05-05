الجيش الأرميني يطلق النار على جرار كان يقوم بالأعمال الهندسية في محافظة لاتشين

باكو، 5 مايو، (أذرتاج)

اطلقت الوحدات المسلحة الأرمينية من مواقعها في قرية ديغ لمحافظة جوروس النار على جرار كان يقوم بالأعمال الهندسية في محافظة لاتشين المحررة في الساعة 12:00 يوم 5 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت على نقاط النيران بهدف وقف الاستفزازات في هذا الاتجاه.