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    سياسة


    الجيش الأرميني يطلق النار على جرار كان يقوم بالأعمال الهندسية في محافظة لاتشين

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٨]
    الجيش الأرميني يطلق النار على جرار كان يقوم بالأعمال الهندسية في محافظة لاتشين

    باكو، 5 مايو، (أذرتاج)

    اطلقت الوحدات المسلحة الأرمينية من مواقعها في قرية ديغ لمحافظة جوروس النار على جرار كان يقوم بالأعمال الهندسية في محافظة لاتشين المحررة في الساعة 12:00 يوم 5 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت على نقاط النيران بهدف وقف الاستفزازات في هذا الاتجاه.

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