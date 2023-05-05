أذربيجان: 29 حالة إصابة بكورونا في 5 مايو

باكو، 5 مايو، (أذرتاج)

سجلت 29 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و46 حالة التعافي ودون حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في 5 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و511 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 821 ألف و70 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و254 مريض منهم ويستمر علاج 187 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 656 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و595 ألف و306

فحص طبي.