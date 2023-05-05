الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتعرفان على مشروع تأهيل مبنى مدرسي بسعة 360 تلميذ في هادروت المحررة من احتلال أرمينيا
AzerTAg.az
٠٥.٠٥.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
باكو، 5 مايو، أذرتاج
تعرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 5 مايو اليوم على مشروع تأهيل مبنى مدرسي بسعة 360 تلميذ بقصبة هادروت المحررة من احتلال أرمينيا في محافظة خوجاوند الأذربيجانية.
وأحيط رئيس الدولة والسيدة الأولى علما بالمشروع.
وتقع المدرسة التي ستخضع للتأهيل على مساحة 9ر1 هيكتار ويتضمن المبنى المدرسي بعد عملية التأهيل 15 غرفة درس وصالات للرياضة والاجتماعات ومطعما ومكتبة وغرفة التعليم العسكري و3 مختبرات وغرفتين للعلوم التكنولوجيا وغرفة المعلوماتية.
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