الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا يتعرفان على مشاريع سياحية في قرية توغ المحررة من الاحتلال

باكو، 5 مايو (أذرتاج)

خلال زيارة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى قرينته مهريبان علييفا محافظة خوجاوند في 5 مايو، تعرفا على المشاريع السياحية المخطط تنفيذها في قرية توغ.

قيل انه يخطط تنفيذ مشاريع سياحية مختلفة الأنواع في هذه القرية. يمكن تطوير السياحة الثقافية مع صون الأسلوب التاريخي العمراني، وتطوير السياحة البيئية بالاستفادة المثمرة من الموارد الطبيعية، وتطوير الصناعة السياحية على أساس مفهوم "الوجهة الخضراء" فضلا عن نوع السياحة الزراعية القروية.

قيل انه يخطط صون مبنى سكني كان في الماضي مبنى مدرسة في قرية توغ. يمكن ترميم هذا المعلم التاريخي بعد الدراسة العميقة للعمران التاريخي للقرية والتحليلات العلمية البحثية. لان المباني العمرانية الأذربيجانية في توغ تعرضت للتدخلات والتعديلات الكثيرة في فترة الاحتلال الأرميني. حتى عانت بعض المباني من الاعمال الوحشية. لذلك، يخطط صون المباني التي تقع في مساحة اجمالية تبلغ 1464 متر مربع، الى جانب ذلك تعمير أراض محيطة في مساحة اجمالية تبلغ 6515 متر مربع. الى جانب ذلك، يخطط تحويل المباني التاريخية الموجودة في مساحة 450 متر مربع، بعد ترميمها، الى مركز الاستعلامات السياحية ومكان لتذوق النبيذ. ويخطط انشاء بنى تحتية ومرافق سياحية ضرورية في قرية توغ لاجتذاب السياح اليها في المستقبل.

اشتهرت قرية توغ كوجهة صناعة النبيذ على مدى تاريخها وهي معروفة بأنواع لذيذة من النبيذ. من المتوقع تعمير محيط مصنع النبيذ الواقع في مساحة تبلغ 1300 متر مربع. سيتم تطبيق مفهوم سياحي معاصر للمصنع. سيتحول هذا المكان الى وجهة يتعرف السياح على تقاليد انتاج النبيذ الخاصة لهذه القرية.

أما مركز تعليم تقاليد الطهي فيكون واحدا من الأماكن التي سيتعرف السياح ليس فقط على مطبخ قره باغ، فحسب بل على مطبخ أذربيجان بأكملها.

قيل ان المباني التاريخية والشوارع والبوابات والاسوار الموجودة في قرية "توغ" سيتم ترميمها وصونها على الأسلوب العمراني التقليدي فضلا عن ترميم وانعاش الينابيع في توغ.

كذلك يتوقع تنظيم سياحة الهايكينغ وطرق المشي الى المعالم التاريخية والثقافية نظرا لوقوع القرية قرب مدينة فضولي وبلدة هادروت ووقوعها على الطريق المؤدي الى مدينة شوشا.