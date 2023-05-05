الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يحضران حفل وضع حجر الأساس لحي سكني أول في هادروت المحررة من احتلال أرمينيا

باكو، 5 مايو، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في 5 مايو اليوم حفل وضع حجر الأساس لحي سكني أول سيشيد في قصبة هادروت المحررة من احتلال أرمينيا في محافظة خوجاوند الأذربيجانية.

وأحيط رئيس الدولة علما بالاعمال التي سوف تنجز.

وجاء فيها أن الحي السكني الأول سيكون مؤلفا من 28 بيتا خاصا تختلف بين غرفتين و3 غرف و4 غرف و5 غرف على أن تتفاوت مساحات البيوت بين 70-120 متر مربع.

بعد التعرف على المشروع وضع رئيس الدولة حجر الأساس للحي السكني الأول في قصبة هادروت.