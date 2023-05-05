أذربيجان: تطعيم 168 جرعة من لقاح كورونا في 5 مايو

باكو، 5 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 168 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 5 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 29 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و120 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 18 شخصا الجرعة الثالثة وجرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و962 ألف و384 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و410 ألف و909 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و882 ألف و281 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و403 ألف و20 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و174 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.