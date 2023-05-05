الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل إرساء حجر الأساس لمركز اداري في قرية توغ

باكو، 5 مايو (أذرتاج)

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ومهريبان علييفا في حفل إرساء حجر الأساس لمركز اداري في قرية توغ لمحافظة خوجاوند في 5 مايو.

أفادت أذرتاج ان إمين حسينوف الممثل الخاص للرئيس الاذربيجاني في الأراضي المحررة من الاحتلال في منطقة قره باغ الاقتصادية (باستثناء محافظة شوشا) قدم معلومات عن المباني المخطط انشاؤها في مركز قرية توغ في المرحلة الاولى.

قيل انه يخطط انشاء مبنى اداري مكون من طابقين ومركز الاجتماع ومركز ثقافي ومطعم. ستكون المساحة الاجمالية للمباني المخطط انشاؤها وترميمها في القرية 3200 متر مربع.

يخطط القيام باعمال التعمير الواسعة النطاق منها انشاء بنى تحتية وطرق المواصلات ومد كابلات الكهرباء والاتصالات والانترنت في المنطقة. يتوقع استكمال أعمال إعادة البناء والترميم في مارس العام القادم.