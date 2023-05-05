تدشين جزء 8.2 كم من الطريق البري بين شكربايلي وجبرائيل وهادروت

باكو، 5 مايو (أذرتاج)

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف افتتاح الجزء الذي يبلغ طوله 8.2 كم من الطريق السريع بين شكربايلي - جبرائيل - هادروت.

أطلع رئيس مجلس إدارة الوكالة الحكومية للطرق البرية الأذربيجانية صالح محمدوف رئيسَ الدولة على الأعمال المنجزة.

قيل ان الطريق القديم البالغ طوله 42 كيلومترًا تم اختصاره بمقدار 2.3 كيلومترًا واستبداله بالطريق الجديد البالغ 39.7 كيلومترًا نتيجة انشاء هذا الطريق.

تم إنشاء ستة جسور على الطريق السريع المكون من أربعة حارات مع 18 محطة للحافلات.

سيمر الطريق السريع الجديد عبر محافظات خوجاوند وفضولي وجبرائيل ويربط حوالي 20 منطقة سكنية بما في ذلك بلدة هادروت ومدينة جبرائيل.